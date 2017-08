Podle mluvčího nejsou dílčí časové posuny u důležitých zakázek nijak neobvyklé. „Jde o posun v řádu dnů, takže to neohrozí harmonogram soutěže,” uvedl Neřold.

První kolo výběru bude kvalifikační, zájemci v něm budou muset prokázat, že mají zkušenost s provozem mýtné technologie, nepředkládají ještě cenovou nabídku. S vybranými uchazeči pak bude ministerstvo dále jednat a vybere pět uchazečů.

„Těchto pět uchazečů pak vyzveme k podání předběžné nabídky a po vyjasnění všech otázek předloží finální nabídky, z nichž vybereme vítěze,” dodal Neřold.

Podle dřívějších informací by se mohlo rozhodnout do poloviny příštího roku.

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na nového správce mýtného systému letos v polovině června. Během deseti let plánuje za jeho provoz utratit maximálně 29 miliard korun. Cena odráží požadavek vlády na technologicky neutrální řešení.

MD požaduje rozšíření silnic první třídy

Zájemci mohou využít stávající síť mýtných bran, nebo navrhnout zcela nový systém. Dále je součástí soutěže požadavek na rozšíření silnic první třídy z nynějších 230 na 1140 kilometrů.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007. Za deset let se z mýtného získalo 77,5 miliardy korun, loni to bylo 9,89 miliardy korun. Náklady na provoz činí v současnosti zhruba 1,5 miliardy korun ročně.

Jednotný celostátní mikrovlnný systém podobně jako v Česku funguje v pásu zemí od Itálie, přes Rakousko, Polsko a Bělorusko. Naopak satelitní systém využívají Německo, Slovensko, Maďarsko a částečně Belgie, která jej kombinuje s mikrovlnou variantou.