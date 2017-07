Lagardeová: MMF by se za deset let mohl přestěhovat z USA do Číny

Sídlo Mezinárodního měnového fondu (MMF) by se za deset let mohlo z amerického Washingtonu přestěhovat do hlavního města Číny Pekingu. Řekla to šéfka MMF Christine Lagardeová. Důvodem je, že Čína do té doby zřejmě předběhne USA na místě největší ekonomiky světa, informovala agentura Reuters.