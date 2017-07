Export zbraní a vojenského materiálu z Česka byl loni rekordní

Vývoz zbraní a vojenského materiálu z Česka dosáhl v loňském roce rekordních 18,2 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o tři miliardy korun. Vyplynulo to ze zprávy, kterou v pondělí projedná vláda. Nejvíce české zbrojovky vyvezly do Iráku.