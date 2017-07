Uber v Brně dočasně přestal fungovat, i když mohl přepravní služby znovu spustit poté, co dostal rozhodnutí o zrušení zákazu Vrchním soudem v Olomouci. „My ale nejezdíme, protože je to proces, který trvá. Není to ze dne na den, že by se služba spustila,” reagovala mluvčí Uberu Miroslava Jozová.

„Jakmile rozhodnutí budeme mít, prostudujeme si ho a učiníme další kroky. Uděláme vše pro to, abychom naše služby v Brně obnovili,” dodala Jozová.

Olomoucký soud opatření předtím zrušil z procesních důvodů. Mluvčí krajského soudu Eva Sigmundová nechtěla výrok soudu komentovat a uvedla, že další informace podá až po doručení rozhodnutí účastníkům řízení. Na odvolání pak Uber bude mít 15 dnů.

Uber, který vznikl v roce 2009 v San Francisku, má za sebou rychlou expanzi po celém světě. V Česku působí od roku 2014. V řadě světových metropolí proti němu protestují tradiční taxikáři, například v Itálii byly tyto protesty násilné.

Služba na rozdíl od běžných taxi nepoužívá taxametr, ale cenu transparentně vypočítává mobilní aplikace. Uber používá systém automatické úpravy cen podle aktuální poptávky (takzvaný surge pricing).