Pro svůj nápad by ale získali z ostatních velkých stran jen komunisty, kteří před volbami rovněž slibují progresivní zdanění příjmů firem a kapitálu velkých korporací a omezení odlivu peněz do daňových rájů.

Naproti tomu proti progresivnímu zdanění firem a zavedení sektorové daně se tvrdě postavil šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podporu by nenalezli soc. dem ani u TOP 09 a ODS, kteří zvyšování daní firmám považují za brzdu ekonomiky.

Navrhovaná sektorová daň může nakonec dopadnout na obyčejné lidi Andrej Babiš

„Navrhovaná sektorová daň může nakonec dopadnout na obyčejné lidi. Pro banky nebude zas tak velký problém, aby si finanční ztráty způsobené novou daní postupně vybraly od svých klientů,“ řekl šéf ANO Babiš.

Pravicové strany poukazují i na to, že sektorová daň a kritika odlivu peněz do ciziny moc nových zahraničních investorů nepřiláká. „Sektorové daně ale nejsou v Evropě neobvyklé či výjimečné. Má je řada zemí v různých oblastech – Francie, Španělsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko,“ upozornil předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).

Při velkém zisku by firmy připlatily



Podle plánů ČSSD by firmy se ziskem do 5 miliónů ročně byly daněny sazbou 14 procent, firmy do výše zisku mezi 5 až 100 milióny 19 procenty a firmy nad tuto sazbu 24 procenty.

TOP 09 navrhuje, aby daň z příjmu právnických a fyzických osob byla stanovena shodně na 19 procent (u fyzických osob z hrubé mzdy), přičemž zároveň chce odstranit nesystémové daňové výjimky.

Naopak komunisté chtějí prosazovat větší daňovou diferenciaci. Podle předsedy Vojtěcha Filipa není možné, aby nadnárodní korporace měla stejnou daň jako má malá rodinná společnost s ručením omezeným nebo malá akciová společnost. „To je nelogické, její výkon je jiný a její potřeba na státní aparát je také jiná,“ dodal.