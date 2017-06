„Současně v ČR vytvořily či vytvoří 67 242 nových pracovních míst,“ sdělila Právu mluvčí CzechInvestu Petra Menclová. Pro srovnání, německé firmy, které u nás investovaly nejvíc, přišly přes agenturu s více než 350 projekty a zaměstnávají téměř 60 tisíc lidí.

V žebříčku zahraničních investic ke konci loňského roku patřila Japonsku druhá, Jižní Koreji hned za USA čtvrtá a Tchaj-wanu desátá příčka. Čína byla sice až dvacátá, vzhledem k dynamice obchodních vztahů z posledních let by se však měla postupně posouvat výše.

Statistiky CzechInvestu navíc mnoho čínských akvizic a dalších investic z poslední doby nezachycují, protože nejde o výrobní či technologické projekty, na které lze od státu čerpat investiční pobídky.

Podle japonských údajů v Česku nyní podniká téměř 250 firem ze země vycházejícího slunce, které zaměstnávají zhruba 50 tisíc zaměstnanců. Naposledy japonská společnost Central Glass na začátku června oznámila, že v Pardubicích otevře svoji továrnu na výrobu lithiových baterií pro elektromobily. Stavbu zahájí patrně letos, spolupracovat chce s místní univerzitou a střední chemickou školou.

Jednou z nejdéle působících japonských firem na českém trhu je Konica Minolta se sídlem v Brně, která zaměstnává 450 českých zaměstnanců. Předloni také v jihomoravské metropoli otevřela jedno ze svých globálních výzkumných a vývojových center.

Tahouni: Toyota, Hyundai a Foxconn

Daleko nejvýznamnějším japonským investorem je automobilka Toyota, která u nás za posledních patnáct let proinvestovala 23,5 miliardy korun a zaměstnala více než 3000 lidí. Od roku 2005 sjelo z pásů kolínské TPCA již přes tři milióny aut.

Z korejských společností se stala jednou z klíčových firem české ekonomiky společnost Hyundai Motor, která měla podle CzechInvestu přijít s kapitálem ve výši 34,4 miliardy korun a v nošovické automobilce zaměstnat tři a půl tisíce lidí.

Za Hyundai přišla do Česka řada jeho korejských dodavatelů. Z nich je největší společnost Nexen, která teď u Žatce staví továrnu na pneumatiky. Investovat má přes 22 miliard korun.

Neméně významnými investory jsou pro některé české regiony Tchajwanci. Vlajkovou lodí tchajwanských investic je výrobce elektroniky Foxconn, který si v ČR od roku 2000 vybudoval základnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Investoval už celkem přes devět miliard a výrobní závody má v Pardubicích a v Kutné Hoře.

Foxconn je dlouhodobě druhým nejvýznamnějším exportérem z Česka po Škodě Auto. V Pardubicích nyní plánuje investovat částku přes miliardu korun, mj. i do rozvoje dopravní infrastruktury. Firma rozjíždí v ČR také výzkum a vývoj a začala se třeba i podílet na zadávání témat diplomových a bakalářských prací studentů ČVUT a dalších univerzit.

Podle údajů Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze investují tchajwanští byznysmeni v ČR již od roku 1998, většinou v oblasti informačních a komunikačních technologií. Celkem v ČR proinvestovali již 760 miliónů dolarů (zhruba 17,7 miliardy Kč).

Letos v březnu tchajwanský výrobce počítačových zařízení a další elektroniky Primax oznámil, že za téměř 450 miliónů korun kupuje českou divizi dánského výrobce luxusní elektroniky Bang & Olufsen.

Podle vyjádření tchajwanských představitelů by měli z této země do ČR brzy přijít další investoři, kteří se soustředí na rozvoj vyspělých technologií, zejména informačních a komunikačních. „Zaznamenáváme trend zvyšujícího se podílu investic s vyšší přidanou hodnotou. Nelze přitom říci, že by asijští investoři byli výjimkou v tomto trendu. Podíl na něm mají, ale ne výrazně vyšší nebo nižší než ostatní země,“ sdělila Právu Petra Menclová z CzechInvestu.

Továrny začaly stavět i firmy z Číny

Stále více se u nás v posledních letech angažují investoři z Číny, ve srovnání s ostatními konkurenty z Asie však měli dosud zájem spíše o akvizice než o výstavbu nových továren.

To se teď ovšem mění. Například společnost Yanfeng Automotive Interior investovala zhruba 230 miliónů dolarů do výstavby dvou nových závodů v Žatci a v Plané nad Lužnicí. Druhý z nich byl otevřen na začátku června, práci v něm má najít až 500 lidí. V Plané se budou vyrábět části interiérů do aut včetně přístrojových desek a dveřních panelů pro přední světové značky.