"Ceny nemovitostí se již loni dostaly na maxima a čísla za první čtvrtletí ukazují, že byla maxima překročena. Růst cen je tak nejrychlejší v EU a podle našich analýz jsou ceny bytů v ČR mírně nadhodnocené," uvedl Frait.

Rovněž tempo růstu objemu úvěrů na bydlení je podle něj velmi rychlé a roste zároveň průměrná částka úvěrů. "To podporuje růst cen nemovitostí a vrací se to do úvěrů. Stávající dynamika není udržitelná," dodal.

Podle samotné zprávy ČNB meziroční růst bydlení ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku o 11 procent patřil mezi nejvyšší v EU. Tempo růstu cen bytů zároveň podle zprávy výrazně převýšilo tempo růstu mezd.

Nejrychlejší zdražování nemovitostí v Česku ze zemí EU potvrzovali také statistiky Eurostatu za poslední čtvrtletí. Nejrychleji po Česku rostly ceny v Maďarsku a Litvě. [celá zpráva]

Zpřísnění podmínek



ČNB i v reakci na vývoj cen nemovitostí zvýšila rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy, pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na jedno procento ze současných 0,5 procenta.

Zároveň centrální banka na základě zátěžových testů rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték. Nově se bude vztahovat na všechny poskytovatele úvěrů, a současně i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr.

„Nové pravidlo si vysvětlujeme tak, že úvěrová instituce bude moci poskytnout spotřebitelský úvěr příjemci hypotéky jen do limitu pravidla LTV, tedy zjednodušeně poměru výše půjčky k hodnotě nemovitosti,” řekl Novinkám hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

”Pokud tedy pravidlo LTV určí, že musí mít klient naspořeno 10 procent ceny pořizované nemovitosti a banka mu poskytla 80 procent ceny nemovitosti formou hypotečního úvěru, může získat od kteréhokoliv subjektu maximálně dalších 10 procent ceny nemovitosti ve formě spotřebitelského úvěru. Detaily nového pravidla ale bude nutné doladit,” dodal Sobíšek.