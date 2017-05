„Komise důkladně prošetří, zda je plánovaná podpora skutečně nezbytná k tomu, aby Jaguar Land Rover umístil svou investici v Nitře, zda je skutečně omezena na nevyhnutelné minimum, zda narušuje hospodářskou soutěž nebo poškozuje soudržnost v EU,” uvedla eurokomisařka pro oblast hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

EK má pochybnosti, zda plánovaná pomoc splňuje všechny kritéria stanovená ve směrnicích o regionální pomoci. Největší pochybnosti má Brusel o tom, jestli jde skutečně o stimul pro soukromou investici.

Automobilka začala se stavbou závodu v loňském roce na podzim. Počítá se s dokončením v závěru příštího roku, kdy by mělo dojít i k zahájení výroby vozů. Jaguar by měl na Slovensku zaměstnat zhruba tři tisícovky lidí a celková investice by měla dosáhnout 1,4 miliardy eur (37 miliard korun).