Evropská komise k mýtnému: Německo už nediskriminuje

Evropská komise (EK) ukončila řízení s Německem kvůli dálničnímu mýtnému pro osobní auta. EK to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Původně měli v Německu mýtné platit jen cizí státní příslušníci, nakonec se však povinnost bude vztahovat i na Němce. Podle komise Německo změnou pravidel zažehnalo obavy, že by řidiče diskriminovalo na základě státní příslušnosti. EK teď chce sledovat, jak budou nová pravidla uváděna do praxe.