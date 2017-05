ČSSD chce investiční pobídky pro ty, kteří zaměstnají kvalifikované zaměstnance

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) chce změnit zákon o investičních pobídkách. Podporu státu by měli dostávali investoři, kteří přinesou do ČR kvalitní a kvalifikovaná pracovní místa. Havlíček to uvedl během úterní debaty zaměřené na kvalitu pracovních míst v rámci projektu Česko 20+, který představuje vizi ČSSD, kam se má ČR posunout v příštích 20 letech.