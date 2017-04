Věřitelé z řad zemí eurozóny se minulý týden na Maltě dohodli s Aténami na klíčových reformách, které umožní odblokovat další peníze ze záchranného programu pro silně zadlužené Řecko. „Podmínkou pro realizaci těchto opatření jsou střednědobé kroky ke zmírnění dluhu,” uvedl Tsipras.

Zmírnění dluhové zátěže znamená buď odpuštění části dluhu, nebo odložení jeho splatnosti. Takové řešení podporuje Mezinárodní měnový fond, který opakovaně mluví o neudržitelnosti řeckého dluhu. Proti je především Německo.

Řecko při posledních jednáních souhlasilo s tím, že od roku 2019 sníží výdaje na důchody o jedno procento ročního výkonu ekonomiky a o rok později sníží hranici nezdaněných příjmů. Pokud Atény splní dohodnuté cíle, jejichž uskutečnění spadá až do doby po ukončení záchranného programu, budou moci snížit daně, uvedla agentura Reuters.

Červencové splátky v ohrožení



Řecko se předloni dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let dostat až 86 miliard eur (2,3 biliónu korun). Pokud by si Řecko další peníze ze záchranného programu včas nezajistilo, hrozilo by, že Atény v červenci neuhradí splátky dluhů v částce kolem 7,5 miliardy eur.

Šéf euroskupiny (ministrů financí eurozóny) Jeroen Dijsselbloem v pátek pochválil pokrok v jednání mezi Řeckem a jeho věřiteli. Podle něj je možný návrat věřitelské mise do Atén, kdy přesně se tak má stát, ale neupřesnil.