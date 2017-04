Režim devizových intervencí, který ČNB zahájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR, tento čtvrtek ukončila. [celá zpráva] Podle analytiků celkově za intervence ČNB utratila zhruba dva bilióny korun, protože v březnu podle nich musela intervenovat za asi 500 miliard korun. Důvodem nárůstu byl právě tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí, a i údaje o rostoucí inflaci.

Podle ekonomů objem devizových rezerv tak zřejmě již překonal hranici 70 procent HDP. ČNB dlouhodobě tvrdí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem.

Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. Ale i v tomto případě ČNB dlouhodobě uvádí, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i za loňský rok zhruba 60 miliard korun. Centrální banka loni skončila se ziskem 46,5 miliardy korun.

Devizové rezervy České národní banky vzrostly během března o 17 miliard eur. V korunách se zvýšily o 462,5 miliardy a vyšší byly i v dolarech. V korunách tak devizové rezervy ke konci března stouply na 3,3 biliónu korun.