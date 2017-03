Akcionářům BMW budou vyplaceny dividendy ve výši 3,5 eura za jednu akcii. To je o 30 centů více než minulý rok. Hlavní automobilové divizi zisk před zdaněním a úroky (EBIT) meziročně poklesl o 0,3procentního bodu na 8,9 procenta. Proti roku 2014 jde o pokles o 0,7 procenta.

Doporučené články

Prodeje BMW se loni zvýšily o pět procent na 2,37 miliónu vozů, což je nejvíce v historii. Automobilka v letošním roce předpokládá překonání dalšího rekordu. Vyjádřila však obavy z ekonomického a politického vývoje ve světě.

„Žijeme z toho, že ve světě funguje volný obchod a máme volný přístup na trhy ve všech regionech,“ uvedl šéf společnosti Harald Krüger na automobilovém kongresu v německé Bochumi.

BMW se v poslední době stala terčem kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli svému plánu otevřít do roku 2019 továrnu v mexickém San Luis Potosi, kde by do roku 2022 chtěla vyrábět až 150 tisíc vozů ročně. [celá zpráva]

Největší továrna na území USA ve Spartanburgu vyrábí až 450 tisíc aut ročně. Přitom 70 procent produkce této továrny společnost BMW vyváží mimo USA.