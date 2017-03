Zisk před úroky, zdaněním a odpisy firmě klesl o 18,5 procenta na 22,1 miliónu eur (597 milionů korun).

„Výsledky byly ovlivněny zvýšením sázkové daně v České republice, nepříznivým vývojem sportovních výsledků v roce 2016 a plánovaným nárůstem provozních nákladů v souvislosti podporou růstových příležitostí společnosti," uvedl generální ředitel Fortuny Per Widerstrom.

Analytici pokles zisku o desítky procent očekávali. Jako důvod uváděli vedle zvýšení daně například náběh sponzoringu nejvyšší fotbalové soutěže, investice do online kasina nebo náklady na přípravu koupě firmy Hattrick Sports Group. Díky ní Fortuna pronikne do Rumunska, Chorvatska a do Španělska. [celá zpráva]

Nárůst sázek přes mobil



„Přijaté sázky rostly dvouciferně na všech našich klíčových trzích, primárně vlivem rostoucího online sázení zejména přes mobilní zařízení, zatímco sázení na pobočkách rostlo jednociferně,” sdělil Widerstrom.

Na tržbách se naprostou většinou podílelo sportovní sázení. Objem přijatých sázek na sport činil 1,02 miliardy eur (27,6 miliardy Kč). Přijaté sázky z loterie dosáhly 20,2 miliónu eur (545 miliónů korun).

Hrubé výhry činily 163 miliónů eur (4,4 miliardy korun), což je meziroční nárůst o 10,5 procenta. Hrubé výhry z kurzového sázení dosáhly výše 153,8 miliónu eur (4,1 miliardy Kč). Hrubé výhry ze sázení po internetu pak vzrostly o 21,7 procenta na 103,1 miliónu eur (2,8 miliardy Kč).

„Výkonnost v oblasti přijatých sázek a hrubých výher v roce 2016 byla podpořena růstem sportovního sázení online po internetu a přes mobilní zařízení a rovněž mistrovstvím Evropy ve fotbale UEFA EURO 2016 ve Francii,” dodala firma.

Fortuna Entertainment Group vznikla v roce 2009, zaměřuje se hlavně na kurzové sázky. Původně česká firma s 25letou historií dosud působila v Česku, na Slovensku a v Polsku. S akciemi Fortuny se obchoduje na pražské a varšavské burze, majoritním vlastníkem je finanční skupina Penta.