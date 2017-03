Škoda Auto zřejmě získá od VW zakázku na vývoj malého auta pro Indii

Škoda Auto zřejmě od vedení mateřského koncernu Volkswagen získá zakázku na vývoj zcela nové platformy, na základě které by vznikaly malé vozy pro rozvojové trhy, mezi které patří například Indie. Definitivní rozhodnutí o vývoji platformy označované jako A0 Entry by mělo padnout v nejbližší době. Uvedl to předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.