PSA předpokládá, že v období 2016 až 2018 dosáhne průměrné ziskovosti 4,5 procenta. PSA má nyní k dispozici částku 6,8 miliardy eur, kterou hodlá využít jak na investice, tak na výplatu dividend. Roční dividenda na akcii by měla činit 0,48 eura.

Společnost nyní jedná s americkou automobilkou General Motors (GM) o koupi německého Opelu. Jak uvedl výkonný ředitel PSA Carlos Tavares, nabídka Opelu a tří francouzských značek PSA se vzájemně doplňuje.

„Automobilka Opel potřebuje pomoc a podíváme-li se na její dnešní situaci, hodně se podobá té, v níž jsme my byli před čtyřmi lety," řekl Tavares. Právě pod jeho vedením se PSA dostala prakticky z bankrotu do rekordní ziskovosti.

Spojením PSA s Opelem a jeho britskou součástí Vauxhall by vznikla skupina se zhruba 16procentním podílem na evropském automobilovém trhu. Sesadila by tak z pozice evropské dvojky francouzský Renault a dostala by se za německou skupinu Volkswagen, která má na evropském trhu podíl zhruba 24 procent.

PSA loni zvýšila odbyt o šest procent na 3,15 miliónu vozů a vykázala nejsilnější růst prodeje od roku 2010. V České republice firma provozuje společně s japonskou společností Toyota kolínskou automobilku TPCA.