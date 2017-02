Komárkova KKCG a Foxconn zakládají investiční fond se zaměřením na IT

Investiční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka a tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn se spojili, aby založili investiční fond ETIP (The European Technology Investment Platform). Ten bude investovat do technologických společností a jejich rozvoje. Fond by měl mít v první fázi k dispozici desítky až stovky miliónů eur.