„Bylo by však naivní čekat, že se ze Spojeného království nyní statisíce Poláků vrátí do vlasti. Zcela jistě to nebude tak rychlé,“ tvrdí Jacek Kowalski, analytik pracovního trhu.

Podle průzkumu agentury Work Service, která nabízí Polákům práci v 11 evropských zemích, hledá nejvíc zájemců nový zdroj obživy v Německu. Ze všech uchazečů je to až 17 procent. Zájem však mají i o Norsko, Nizozemsko, Španělsko, ale i ČR.

„Na pracovní nabídku českých partnerů reaguje každý týden sto i více zájemců, především z jižní části Polska,“ říká Agata Zdybická z agentury Work Service.

„Přestože nezaměstnanost v Česku je mimořádně nízká, pouhá 3,7 procenta, je stále přes 100 tisíc pracovních míst neobsazených. Čisté výdělky ve výrobě se pohybují až kolem 3700 zlotých (téměř 23 tisíc Kč), což je podstatně víc než v Polsku,“ připomíná.

Rostoucí zájem o práci v ČR stimulují i dobré sociální podmínky, které nabízejí čeští zaměstnavatelé, a také možnost snadné domluvy. Podle loňských polských statistik o práci v zahraničí uvažovalo osm procent dospělých, tedy kolem 2,4 miliónu osob. Asi 900 tisíc bylo rozhodnuto vycestovat za prací do zahraničí.

„Podle odhadu v Česku ke konci minulého roku pracovalo přes 31 tisíc Poláků, z toho bylo téměř devět tisíc žen,” řekl Novinkám náměstek pro zaměstnanost z Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek.

Nejvíce Poláků u nás pracuje v automobilovém průmyslu, administrativě, ve stavebnictví nebo hornictví, část se živí jako řemeslníci a opraváři.

„Při současné poptávce po kvalifikované i nekvalifikované pracovní síle ze strany zaměstnavatelů je zaměstnávání polských občanů v ČR přínosem pro konkurenceschopnost našich firem a jejich ekonomický růst. To ovšem neznamená, že by MPSV rezignovalo na neustálou snahu aktivizovat domácí pracovní sílu a uplatnit na trhu práce uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce,” dodal Vaňásek.

„Poláci jsou třetí nejčastější mezi zaměstnanci, po Slovácích a Ukrajincích,” dodala mluvčí Českého statistického úřadu Petra Báčová. Poslední data mají statistici za rok 2015, oproti předchozím letům je vidět nárůst.

V celkových statistikách počtů cizinců podle státního občanství jsou ale Poláci v Česku až šestí, za Ukrajinci, Slováky, Vietnamci, Rusy a Němci.