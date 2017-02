Ceny extra panenského olivového oleje v Itálii od října vyskočily o třetinu. Teplé a vlhké počasí přilákalo na olivovníky ovocné mušky a pomohlo rozmnožení bakterií, které poškodily sady. Italská produkce v této sezóně proto bude až o polovinu slabší, píše Bloomberg.

V Řecku sníží horké počasí z minulého jara sklizeň asi o čtvrtinu. Úrodu ve španělské Andalusii, hlavní oblasti pěstování oliv, poničily povodně. Světová produkce olivového oleje bude letos slabší o osm procent, odhaduje britský obchodník s komoditami Mintec. Lepší sklizeň očekávají jen v Turecku a Maroku, dodal El País.

V Asii roste poptávka



Současně přitom roste poptávka po olivovém oleji v zemích, které ho dovážejí, například v Číně a Japonsku.

„Olivový olej je drahý. Do velké míry to závisí na rozmarech přírody,“ řekl slavný britský kuchař Jamie Oliver. Nejkvalitnější olej podle něj odměřují čajovými lžičkami, jako by to byl kaviár.

„Olivový olej se stává luxusním zbožím,“ potvrzuje italský šéfkuchař a majitel restaurace v Londýně Francesco Mazzei. Dodal, že i proto musel zvednout ceny. K růstu cen kuchařské suroviny v Británii přispělo také oslabení libry.

Podle údajů Českého statistického úřadu stál v lednu v českých obchodech litr olivového oleje v průměru 310 korun, oproti loňskému lednu je to „jen“ o šest korun více. Aktuální růst cen olivového oleje na trzích se u nás může projevit se zpožděním, jak budou obchodníci obnovovat zásoby.