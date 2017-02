„Je to překvapující, protože Řecku se již daří lépe, než zpráva popisuje,“ komentoval Dijsselbloem zprávu MMF v nizozemské televizi.

Dodal, že věřitelé Řecka, mezi něž patří MMF a země eurozóny, budou připraveni k dalšímu zmírnění podmínek splácení dluhu, pokud Řecko bude nadále spolupracovat při reformách.

„Na konci současného (záchranného) programu v polovině roku 2018 se znovu podíváme na to, co je možné a co je nutné. Ale ne dříve,“ upozornil. Vyloučil však jakoukoliv úlevu od základního dluhu.

Růst ekonomiky těsně pod jedním procentem



Fond předpokládá, že dlouhodobý růst řecké ekonomiky se bude pohybovat těsně pod jedním procentem ročně. Dále očekává, že kolébka demokracie splní rozpočtový cíl, kterým je dosažení přebytku primárního rozpočtu ve výši 1,5 procenta do roku 2018. Tento cíl prosazuje většina vedení MMF. [celá zpráva]

Řecko se předloni domluvilo s eurozónou, že mu bude v průběhu tří let vyplaceno 86 miliard eur (2,3 biliónu korun). Celkově ESM z této částky zatím vyplatil 31,7 miliardy eur (zhruba 856,5 miliardy korun). [celá zpráva]

V součtu pomoci ESM (takzvaného trvalého eurovalu) s penězi vyplacenými dalším evropským mechanismem EFSF (takzvaným dočasným eurovalem) bylo Řecku celkově vyplaceno 173 a půl miliardy eur (4,7 biliónu korun).