„Může dojít k relativně výrazným výkyvům kurzu,” uvedl Řežábek. ČNB dosud ujišťovala, že v nakupování eur lze neomezeně pokračovat, ačkoliv to znamená vysoký růst devizových rezerv. Podle Řežábka však právě růst rezerv představuje riziko.

Trhy v zásadě tušily, že Řežábek nikdy nebyl velkým fanouškem intervencí Jan Bureš, ekonom

„Vše, co vybočí z přirozeného vývoje, je vždy potenciálním rizikem. Je potom i problém, kam rezervy investovat,” uvedl Řežábek.

„I když je Pavel Řežábek na odchodu a trhy v zásadě tušily, že nikdy nebyl velkým fanouškem intervencí, je takové vyjádření překvapivé,” sdělil Novinkám hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Za komunikační strategií ČNB se skrývá nesouhlas



„Výroky Pavla Řežábka ukazují, že za dohodnutou komunikační strategií ČNB se může častokrát skrývat i poměrně silný nesouhlas. Co to znamená? Oslabuje to jednotnou komunikaci centrální banky před vypnutím intervencí a může to teoreticky přitáhnout nové sázkaře na zisky koruny,” varuje Bureš.

Podle Bureše mohou Řežábkovy výroky ve výsledku paradoxně tlačit ČNB k ještě rychlejšímu skupování rezerv, před čímž odcházející radní varoval.

Dlouhodobě se spekulovalo, že Řežábek hlasoval proti měnové intervenci ČNB, vzhledem k tomu, že veřejně zpochybňoval riziko deflační spirály. Právě to bylo uváděno jako jeden z hlavních důvodů pro umělé oslabení koruny.

ČNB zahájila intervence s cílem nedovolit koruně posílit pod 27 korun za euro. Jako ideální inflaci ČNB deklaruje zhruba dvě procenta. [celá zpráva]