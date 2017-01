Předloni britští vinaři vyváželi šumivá vína do 19 zemí, v roce 2016 už jich bylo 27, uvedla agentura s odkazem na statistiky britských úřadů. Sekty mířily například do Japonska, USA, Dubaje, ale i typicky vinařských zemí jako Francie a Itálie.

Britští vinaři plánují zvýšit export šumivého vína do roku 2020 na 2,5 miliónu lahví ročně, v roce 2015 to byla desetina. Jejich prodeje ve Velké Británii v obchodech Marks and Spencer stouply loni na dvojnásobek.

Šumivá vína se vyrábějí hlavně z hroznů vinic v hrabstvích Kent a Sussex na jihovýchodě Anglie, které mají podobný typ vápencové půdy jako proslulý francouzský region Champagne.

Téma zvedl Johnson



Rychlý růst prodejů domácího šumivého vína naznačuje, že Britové budou schopní nahradit domácími víny ta z dovozu, pokud by je prodražila cla po britském odchodu z EU (brexitu), píše Bloomberg.

Téma šumivých vín a brexitu otevřel britský ministr zahraničí Boris Johnson. Ten italskému ministrovi pro hospodářský rozvoj Carlu Calendovi řekl, že Itálie poskytne Británii po brexitu přístup k jednotnému trhu EU, protože nebude „chtít přijít o vývoz prosecca“.

Šumivá vína vyváží i Česko, míří hlavně do Belgie, ale i do vzdálených zemí jako Nigérie, Čína nebo Japonsko, řekl Novinkám Martin Fousek ze společnosti Bohemia Sekt. Firma loni vyvezla 160 tisíc lahví.

Česká republika není v zahraničí vnímána jako vinařská země, a proto obecně vývoz šumivých a tichých vín nedosahuje žádných větších čísel. „Navíc jsme zemí, kde poptávka po tuzemských tichých vínech roste a naši vinaři nemají dostatek hroznů ani na pokrytí této rostoucí poptávky,“ dodal Fousek.