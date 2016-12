Benzín a nafta byly letos nejlevnější za posledních sedm let. Bude ale hůř

Ceny pohonných hmot byly v letošním roce nejnižší za posledních sedm let. Litr Naturalu 95 řidiči kupovali v průměru za 28,74 koruny, nafty za 27,18 koruny. Hlavní podíl na tom měl citelný pokles ceny ropy na začátku letošního roku. Vyplývá to z meziroční analýzy ÚAMK. V posledních týdnech však v důsledku dohody zemí vyvážejících ropu (OPEC) ceny zase stoupají a tento trend by měl pokračovat i nadále.