Zničenou část vlaku z Perninku odvezli do šrotu. Elektroniku mašiny už stačil někdo sebrat

Vlak do Varů měl čekat, ale nečekal. Protijedoucí soupravu odhodil 12 metrů zpět Krimi

„Zástupci majitele, tedy Českých drah, nejdříve odmontovali podvozky. Jednak abychom to odlehčili o asi čtyři tuny, ale také proto, abychom při přepravě nebyli příliš vysocí a vešli jsme se do stanoveného limitu,“ pokračoval Kaša, který na místě nakládání havarované části vlaku řídil.

Nebylo to na první pohled nic jednoduchého. Vagón totiž naráz zvedaly dva autojeřáby. „Těžká práce to není. Jde o to mít ten jeřáb trochu v ruce,“ komentoval Kaša.