Zničená ruská technika v Praze připomíná hrůzy invaze na Ukrajinu

Do ukrajinských přístavů připlulo prvních osm cizích lodí pro obilí Zahraniční

„Tato výstava je důležitá, abychom si připomněli, že i my tady jsme ve válce proti Rusku, protože Rusko útočí nejen na Ukrajinu, ale také na Evropu, na celý civilizovaný svět,” řekl Novinkám pražský primátor Zdeněk Hřib. „A také je to určitá pocta ukrajinské armádě, protože díky ní nejsme v první linii, jsme tu v zázemí, ale to neznamená, že se nás válka netýká,“ dodal.