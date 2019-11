Znechucené Pražské matky vyzývají Hamáčka, aby přijal sirotky z uprchlických táborů

Autorky dopisu ministra vnitra vyzývají, aby „přestal české humanitární pomoci sirotkům bránit“ a umožnil českým organizacím se o děti z válečných zón postarat. Poukazují na to, že přeplněné tábory nejsou vhodné prostředí pro malé děti, ale ani pro náctileté. Hradilková připomněla, že v minulosti Česko přijímalo děti z krizových oblastí třeba i jen dočasně do doby, než se mohly vrátit domů. Týkalo se to třeba dětí z bývalé Jugoslávie.