Zmrazení platů dám k soudu, říká šéf Soudcovské unie Vávra

Jaká byla atmosféra dnešního jednání s ministrem Blažkem?

Příjemná, protože na všech tématech, která jsme probírali, panuje shoda z hlediska jejich důležitosti. Bylo to velmi konstruktivní jednání.

Došlo k nějakému posunu ohledně zmrazení platů soudců?

Ne, tomu jsme se v podstatě zasmáli, protože to je politické rozhodnutí. Podpisem prezidenta ten zákon prostě platí a nemá cenu to probírat, protože je to věc minulá. Je evidentní, že řada soudců ten zákon napadne žalobami, a uvidíme, jak ve finále rozhodne zřejmě Ústavní soud.

Budete to i vy sám dávat k soudu?

Ano, poprvé. Předtím jsem to nikdy neudělal. Zmrazení platů je ale politické rozhodnutí a velmi citlivá věc, takže k tomu už další komentář dávat nechci.

Zásadní je, aby se porovnala hladina mzdových prostředků v justici s obdobnými státními institucemi

Jak hodnotíte nedávný výrok prezidenta Miloše Zemana, který zkritizoval nesouhlas soudců se zmrazením platů?

Nechci hodnotit výrok politika, byť je to hlava státu. Byla to určitá zkratka, ale názor pana prezidenta respektuji. Zákon je nastavený, že se naše platy pohybují jenom tak, jak se pohybují zaměstnanecké platy ostatních. Nechceme se nijak oddělovat. Proto právě odmítáme ty jednotlivé zásahy, protože nejsou potřeba. Je to jen politické gesto.

I řadový zaměstnanec soudu má přístup do všech databází, tzn. osobních údajů lidí

Je zde argument, že pokud by nedošlo k zmrazení platů soudců, tak by bylo obtížnější snížit výdaje státního rozpočtu?

Já nejsem matematik, ale tuším, že je to v řádu promile plánovaného schodku. Všichni makroekonomové, se kterými jsem mluvil, mě ujistili, že to nemá vůbec žádný význam. Maximálně symbolický. Ale to už jsme v té politice.

Na čem jste se na jednání s ministrem shodli?

Pro nás je podstatné posílení odborného aparátu soudů, protože naši odborní zaměstnanci mají v průměru menší platy než ostatní státní zaměstnanci. To nedává logiku a ohrožuje to stabilitu kvalitních pracovníků.

Co považujete za zásadní?

Zásadní je, aby se porovnala hladina mzdových prostředků pro zaměstnance justice s jinými obdobnými státními institucemi nebo třeba i samosprávami.

Jaké mají nižší platy následky?