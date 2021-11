Zkušební komisaři autoškol stávkují

Asociace zkušebních komisařů ČR odhadovala, že by se protestu měla zúčastnit většina ze čtyř stovek komisařů po celé republice. Především v menších městech se ale kvůli nedostatku termínů zkoušky uskutečňují, zjistili zpravodajové ČTK.

Na jihu Moravy ovlivnila stávka komisařů například zkušební termíny v Břeclavi. „V pondělí a úterý byly zkoušky zrušeny a budou autoškolám nahrazeny do konce tohoto týdne. Nyní máme k dispozici čtyři zkušební komisaře, přičemž dva z nich vykonávají i jiné činnosti, které ve středu a ve čtvrtek všechny využijeme,” uvedla mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

To na radnici v Hradci Králové se do protestu zapojili všichni čtyři komisaři, kteří vykonávají práci komisaře na plný úvazek. „Komisaři v těchto dnech nezkoušejí, někteří čerpají řádnou dovolenou, někteří jsou v práci a vykonávají jiné činnosti v souladu s jejich pracovní náplní,” řekla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Zkušební komisaři v Náchodě s postojem asociace souhlasí, ale do stávky se aktivně nezapojili, uvedla mluvčí radnice Nina Adlof. Práci komisaře v dvacetitisícovém městě dělají dva lidé.

Ve Zlíně zkušební komisaři nestávkují. „Konstatovali, že důvod stávky jednoznačně existuje, nicméně vyhodnotili situaci pragmaticky tak, že by došlo pouze k odsunutí zkoušek, jejichž výkon by museli vynahradit žadatelům v jiném termínu. Komisaři se však ke stávce připojují podporou svých ostatních kolegů,” řekl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Do stávky se aktivně nezapojili ani komisaři v Plzni, Jihlavě, Kroměříži, Rakovníku, Uherském Hradišti nebo v Kladně. Podle mluvčí plzeňského magistrátu Evy Barborkové je důvodem mimo jiné značné množství žadatelů o zkoušku, stávka by situaci jen zkomplikovala. „Někteří z uchazečů o řidičská oprávnění mají už například poslední termín, museli by tak absolvovat nový kurz,” dodala.