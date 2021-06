Žižkovský projekt architektky Jiřičné zatrhla UNESCO

Projekt Centrum Nového Žižkova v Praze 3, který pro developerskou společnost Central Group navrhla architektka Eva Jiřičná, se musí změnit. Ve svém stanovisku to uvedla organizace světového kulturního dědictví UNESCO, podle níž by rozvlněné věže s plánovanou výškou do 100 metrů neměly přesahovat okolní zástavbu. V úterý to uvedl majitel developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.