Zimola zvažuje do voleb vlastní stranu proti ČSSD

Podle místopředsedy Michala Šmardy, který na Vysočině kandiduje do Senátu a je pověřen i přípravou voleb, by soc. dem. měla zájem o spolupráci s dalšími partnery.

Spojence bude hledat ČSSD i v senátních volbách. „Osobně bych byl rád, aby se do Senátu dostalo co nejvíce lidí s levicovým nebo alespoň sociálně odpovědným pohledem na svět,“ řekl Šmarda Právu.