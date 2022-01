Zima: Při řešení nedostatku lékařů stát zaspal

Podařilo se nám rovněž zvládnout kritické období koronaviru, aniž by se to projevilo na kvalitě vzdělávací či vědecké činnosti nebo počtu zahraničních studentů.

Myslím si, že se za posledních osm let podařilo mnohé. Univerzita se změnila co do své otevřenosti. Stali jsme se členem významné a kvalitní evropské univerzitní aliance 4EU+, kde jsme členem spolu s univerzitami v Heidelbergu, Miláně, Kodani, Varšavě a pařížskou Sorbonnou. Společně vytváříme vědecké týmy, studijní programy.

Investujeme miliardy korun do modernizace naší univerzity. Otevřeli jsme Biocev, společné vědecko-výzkumné pracoviště s Akademií věd, jež tvoří evropské centrum excelence v biomedicíně a biotechnologiích. Mezi klíčovými zdařilými projekty je výstavba kampusů v Hradci Králové, Plzni, v pražských Jinonicích a samozřejmě příprava kampusu Albertov, kde byla vydána územní rozhodnutí. Základní kámen byl již položen a pevně věřím, že za několik let bude kampus Albertov hotov.

Nedá se říci, že se něco vysloveně nepodařilo. Myslím si, že to, co jsem si předsevzal, bylo splněno. Jen u některých záležitostí došlo z řady důvodů ke zpoždění. Například výstavba kampusu Albertov, který bude jedním z nejmodernějších vzdělávacích a výzkumných center v Evropě. Myslel jsem si, že už část kampusu bude stát. Podobně došlo ke zdržení výstavby druhé části kampusu Mephared v Hradci Králové. Oba projekty mají být podpořeny z Národního plánu obnovy. Mohli bychom mít třeba více zahraničních učitelů a vědců, i když jejich počet výrazně vzrostl. Také v oblasti informačních technologií je stále řada věcí, které se musí obnovovat a rozvíjet.

Naše univerzita patří mezi jedno procento těch nejlepších univerzit na světě. Je ve velmi dobré kondici a vychovává studentskou komunitu čítající přes 49 tisíc studentů, z toho devět tisíc zahraničních téměř ze 100 zemí světa. Profesorka Králíčková univerzitu velmi dobře zná, byla osm let členkou mého nejužšího týmu v kolegiu rektora, je prorektorkou pro studijní problematiku a podílela se na řadě důležitých projektů. Má velmi dobrý přehled o všem, co UK řeší a bude muset řešit. Mám radost, že univerzitu povede poprvé v historii žena. Přeji jí především hodně energie, vytrvalosti, pevné nervy a schopnost naslouchat pestrému společenství, jakým Univerzita Karlova je.

To je dlouhodobý problém, při jehož řešení stát, bohužel, zaspal. Pokud chcete navýšit počet lékařů, pak je nutné tuto věc řešit deset let dopředu! Takovou dobu trvá vychovat kvalifikovaného lékaře. Na to politici a vláda nemyslí, nedomýšlejí, že je to nelehký běh na dlouhou trať. Na budoucí nedostatek lékařů jsem upozorňoval před více než deseti lety, když jsem byl děkanem 1. lékařské fakulty UK. Společně s ministrem zdravotnictví jsme jednali o řešení, jehož výsledkem je vládní jedenáctiletý plán podpory lékařských fakult v České republice. Ten počítá s navyšováním rozpočtů lékařských fakult tak, aby mohly přijímat více studentů, což se v posledních letech uskutečňuje.