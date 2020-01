Žena z Liberce, která se potkala s nakaženým Němcem, se koronavirem nenakazila

Firma Webasto vyvíjí topné a klimatizační technologie do automobilů. Všichni nakažení pracují v centrále společnosti ve Stockdorfu u Mnichova. Firma zrušila všechny pracovní cesty do Číny a zaměstnanci v centrále nemají chodit do práce, mají pracovat z domova. Firma má 13 400 zaměstnanců a roční obrat 3,4 miliardy eur. Po světě má přes 50 poboček, jednu i v čínském Wu-chanu.