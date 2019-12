Zemřela Táňa Fischerová

Ve věku 72 let zemřela ve středu bývalá herečka a politička Táňa Fischerová. ČTK to potvrdila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová. Fischerová se vedle herectví řadu let věnovala také charitě a politice. V letech 2002 až 2006 byla poslankyní a v roce 2013 kandidovala jako nezávislá v prezidentských volbách.