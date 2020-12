Zemřela jedna z posledních veteránek 2. světové války Jarmila Halbrštátová

V noci na dnešek přišla ČR o jednu z posledních veteránek druhé sv. války. Ve věku 96 let zemřela plukovnice v.v. Jarmila Halbrštátová, účastnice bojů u Sokolova, Kyjeva nebo na Dukle. V loňském roce byla prezidentem vyznamenána Medailí za hrdinství. Čest její památce! pic.twitter.com/QgJTpEHY31

Halbrštátová odjela do Sovětského svazu ještě před válkou s rodiči. V Buzuluku vstoupila v roce 1942 do rodící se československé jednotky. Zapojila se do bojů o Kyjev i Karpatsko-dukelské operace. Armádu opustila v roce 1946. Svůj život popsala pro projekt Paměť národa.