Zemřel válečný veterán Tichomír Mirkovič

Ve věku nedožitých 94 let dnes ve Vinohradské nemocnici zemřel druhoválečný veterán plukovník v.v. Tichomír Mirkovič, partyzán v 1. čs. brigádě Jana Žižky v Jugoslávii a místopředseda Československé obce legionářské. Čest jeho památce! pic.twitter.com/jKS2XidZyt

Mirkovič se narodil ve 20. letech minulého století na dnešním území Bosny a Hercegoviny české matce a srbskému otci. Po napadení Jugoslávie Německem a po obsazení Bosny musel uprchnout z domova. ČTK před dvěma lety řekl, že ho hledali dva z ustašovských sousedů se zbraněmi. Matka poslala jeho sestru, aby ho varovala. Odešel proto do sousední vesnice a časem se přidal k partyzánům.

Kvůli zranění byl podle ČsOL zařazen mezi uprchlíky a převezen do Srbska. Na základě udání byla prozrazena jeho partyzánská minulost, byl zatčen a umístěn do koncentračního tábora v Šabacu. „Aby se zachránil, vstoupil v červenci 1944 na oko do Srbského dobrovolnického sboru, k tzv. ljotičevcům, což mu umožnilo zběhnout zpět k partyzánům,“ uvedla ČsOL.