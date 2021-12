Zemřel bývalý poslanec Stanislav Huml

O čtyři roky později se mu to už podařilo. Huml kandidoval jako nezávislý za Věci veřejné a ze sedmého místa se dostal do sněmovny díky preferenčním hlasům. Získal jich 6290. Protože nesouhlasil s kladným postojem tehdejšího předsedy strany Radka Johna k odbojové skupině bratří Mašínů a v souvislosti s kauzou financování poslanců Věcí veřejných Vítem Bártou vystoupil z poslaneckého klubu.

Huml na sebe v roce 2014 upozornil kontroverzním výrokem o tenistce Petře Kvitové. Kritizoval ji za to, že se z daňových důvodů přestěhovala do Monaka. Radiu Impuls řekl, že lidé, kteří se přihlásí do jiného státu, by měli přijít o české občanství. Tento postoj však vzbudil nesouhlasné reakce politiků napříč spektrem, včetně prezidenta republiky Miloše Zemana a předsedy vlády Bohuslava Sobotky.