Zeman k Ukrajině: Ruský postup zvyšuje riziko války

Počátkem února v rozhovoru pro CNN Prima News Zeman tvrdil, že Rusové „nejsou blázni“ a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési vojenské varování, ale znamenal by pro ně daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.

Tento názor zopakoval i minulý týden pro deník Mf Dnes . „Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku,” řekl doslova s tím, že zprávy o chystané ruské invazi jsou další blamáží amerických tajných služeb.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí večer oznámil, že je nezbytné uznat nezávislost republik vyhlášených v roce 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. S vůdci Doněcké a Luhanské lidové republiky následně podepsal dekrety, které mají podle pozorovatelů Rusku posloužit jako právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu. Krátce na to Moskva vyslala do obou povstaleckých regionů na východě Ukrajiny vojenské jednotky, které označila za „mírovou misi”.