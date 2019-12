Zeman popřál zdraví i bolest z myšlení, pustil se do ekologů

„Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikdy manipulovat,“ dodal s tím, že ti, kdo na sociálních sítích někdy zlostně nadávají, aniž by měli argumenty, nejsou partnery pro diskuze. Zdůraznil, že z diskuze by se však neměl nikdo předem vylučovat.

Velkou část projevu Zeman věnoval lidem, kteří upozorňují na klimatické změny, přičemž dal najevo pochybnosti o tom, že by je nutně vytvářeli lidé: „Z diskuzí o klimatických změnách se stává nové náboženství, a dovolte mi proto, abych byl kacířem. Již miliony let se na této planetě střídají teplá a chladná období. A nejsem si jist, zda základem oteplování je právě lidská činnost, ale ne třeba pohyby zemské osy.“

Obnovitelné zdroje jsou podle Zemana nestabilní. Varoval před tím, aby se v Evropě, která přispívá k celosvětovému znečištění emisemi devíti procenty, nezačalo rozhodovat jen na základě zelených kritérií, protože pak by výrobci přešli jinam a „z Evropy by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní”.

Hlava státu zmínila vleklé procesy s H-Systemem i s nákupem transportních letadel CASA a také to, že odsouzení Davida Ratha přistiženého s úplatkem v ruce trvalo sedm let.

Prezident pochválil vládu za to, že předložila národní investiční program s horizontem 30 let, protože některé velké projekty překračují funkční období jakékoli vlády. Zmínil, že jsou v něm i termíny. Podle kritiků ale není materiál žádným plánem, nýbrž jen prostým soupisem toho, co bude potřeba zaplatit, aniž by bylo jasné z čeho.