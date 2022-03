Zeman podá trestní oznámení kvůli úvahám o převodu jeho pravomocí

Advokát prezidenta Nespala řekl že podá trestní oznámeni pro sabotáž na ty co mluvili o možnosti zbavit prezidenta pravomocí při jeho hospitalizaci. Já se tedy přiznávám dobrovolně že jsem tak činil a pane kolego, nechtělo by to malou dovolenou? Možná jste trošku přepracovaný…