Zeman: Někdy natahují ruku i podniky, které by normálně zkrachovaly

Případný druhý lockdown, tedy uzavření země jako na jaře v počátcích epidemie, by česká ekonomika nebyla schopna přežít, dodal. Před dalším zpřísněním opatření proti šíření nákazy varoval v pátek premiér Andrej Babiš (ANO). Může podle něj dojít i na takzvaný lockdown.

Premiér vyzval lidi, aby situaci kolem viru přestali zlehčovat a důrazně požádal, aby opatření dodržovali. Babiš připomněl, že dříve vylučoval znovuzavedení plošných opatření či tzv. lockdown. Nyní to ale nemůže vyloučit.

Lockdown: Co pojem znamená v praxi a kdy by mohl (opět) nastat

Podle Zemana žádný lockdown nenastane. "Dojde k osekání všech aktivit, které nemají souvislost s ekonomikou," řekl deníku. Česká ekonomika ani český rozpočet už podle něj nevydrží další nevratné plošné dotace. "Dovedu pochopit pět tisíc (korun) důchodcům, ale jenom jednou. Pak už by měla následovat normální valorizace starobních důchodů," řekl. O vyplacení příspěvku 5000 korun všem důchodcům rozhodla vláda, ve Sněmovně zatím návrh prošel prvním čtením. Předloha předpokládá vyplacení částky v prosinci.

Přehledně: Co všechno se zpřísní

Podobně smýšlí Zeman i v případě podniků. "Nechci být cynik, ale někdy natahují ruku i podniky, které by za normálních okolností zkrachovaly, i kdyby tady žádný koronavirus nebyl. Čili jsem zastáncem toho, čemu se říká COVID III. To znamená dlouhodobé, státem garantované úvěry s nízkou úrokovou sazbou a odloženou dobou splatnosti," uvedl. Pokud podnikatelé nedokážou tento úvěr využít a zkrachují, bere to za pročistění trhu.