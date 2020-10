Zeman: Mlsna je velice vhodný kandidát na předsedu ÚOHS

Média už dříve uváděla, že by Rafajovým nástupcem mohl být Mlsna, podle Lidových novin ho do čela úřadu prosazuje právě Hrad a shoda na něm je i mezi představiteli vládní koalice. Zeman v MfD uvedl, že je to velice vhodný kandidát. „Kéž by takových bylo víc,” dodal.