Zeman jmenuje ministrem zdravotnictví hematologa Blatného

Blatný ve funkci vystřídá epidemiologa Prymulu, který byl ministrem pouze 38 dní. Prymula v čele resortu končí poté, co se na veřejnosti objevily jeho fotografie, jak vychází z jedné pražské restaurace. To by nebyla žádná kuriozita, pokud by neměly být hospody kvůli platným vládním opatřením zavřené.