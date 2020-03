Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii. Uvedl to jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podnět k vyhlášení amnestie dal advokát Petr Toman, zdůvodnil to tím, že by to zmírnilo problémy rodin, jejichž jeden člen je ve vězení kvůli méně závažným proviněním. Tématem se zabývalo ministerstvo spravedlnosti.