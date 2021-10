Ve třídách znovu roušky, navrhne Vojtěch. Plaga protestuje

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se v úterý ohradil proti záměru resortu zdravotnictví zavést opět ve třídách povinné zakrývání úst a nosu u všech žáků a studentů starších 12 let, a to včetně těch očkovaných. Podle něj by bylo lepší testovat žáky v regionech s vysokou incidencí nákazy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tvrdí, že finální stanovisko ještě nepadlo.