Zdravotníci z Ukrajiny hledají práci

„Když přijde někdo z pacientů, dovede ho zadat do počítače, zjistit základní anamnézu a mně už pak jen stručně řekne, s jakým problémem přišel,“ vysvětlila lékařka s tím, že jde o výpomoc na několik hodin týdně. Spolupráci si pochvaluje i proto, že její ordinaci navštěvují ukrajinští pacienti.

O zdravotnících z Ukrajiny má přehled i spolek Doktor Čechov. Podle jeho předsedkyně Olgy Žernosek má v Česku zájem o práci v oboru přes 500 Ukrajinců. „Největším problémem je jazyková bariéra. Snaží se proto co nejrychleji se naučit česky a hledat si práci i mimo zdravotnictví, kde není potřebná její znalost. Je ale pochopitelné, že se chtějí co nejdřív vrátit ke své profesi,“ řekla Právu Žernosek.

„Zájem o program stáží zatím není enormní. Jsou to nižší desítky zájemců z Ukrajiny, kteří by ho chtěli využít. Vidíme to i na kurzech českého jazyka pro zdravotníky, které naše doškolovací ústavy připravily. Lidí, kteří se tam hlásí, je v tuto chvíli zhruba třicet,“ řekl Právu náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.