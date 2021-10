Zdravotníci, kteří letos lázně nestihnou, mají šanci příští rok

Osmitisícový příspěvek na pobyt v lázních by mohli zdravotníci, kteří pečovali o pacienty s covidem, dostat i příští rok. Významně by to pomohlo těm, kteří si ještě pobyt nerezervovali, a hrozí, že kvůli obsazenosti lázní nestihnou příspěvek do konce roku vyčerpat.