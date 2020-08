Zdechovský: Otcové nebudou muset povinně na rodičovskou, je to jen možnost, ne příkaz EU

Zprávu Radiožurnálu později převzaly Parlamentní listy a další média. Český rozhlas se následně omluvil a zprávu přepracoval.

Omlouváme se za nepřesnosti ve včerejším článku o rodičovské. Otcové budou MOCI a nikoliv MUSET minimálně na dva měsíce nastoupit na rodičovskou místo své partnerky. Za tuto chybu se omlouváme.https://t.co/crHixRSr87 — Radiožurnál (@Radiozurnal1) August 11, 2020

Cílem směrnice o souladu mezi pracovním a rodinným životem, kterou přijala před časem Evropská unie, je ulehčit ženám na mateřské a rodičovské dovolené návrat do zaměstnání a zároveň posílit pouta v rodině tím, že otcové stráví s dětmi více času. Jde tak pouze o další alternativu pro řešení rodičovské dovolené.

Nikdo nucen nebude

Jde o směrnici, která členským státům nic striktně nepřikazuje, a záleží tak jen na každém státě, jak ji impementuje. „Není to nařízení. Má to více méně deklaratorní charakter a jde o to, aby se zapojili oba partneři a žena neztratila kontakt s prací,” osvětlil Zdechovský. Nikdo podle něj nebude nucen, aby šel na dva měsíce na rodičovskou.

„Jedni známí to udělali tak, že muž jde přes prázdniny na rodičovskou a jeho žena, která je lékařka, se bude věnovat tomu, aby si posílila kmen a mohla se atestovat. Po těch dvou měsících se vrátí domů,” uvedl Zdechovský příklad. Některé firmy to podle něj rodinám umožňují už v současnosti, i bez evropské směrnice.

Dalším argumentem proti plošnému zavedení této povinnosti je také to, že některým zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům by to mohlo způsobit problémy. Firmy totiž mají ze zákona povinnost zaměstnancům na mateřské či rodičovské dovolené držet pracovní místo, avšak běžně si za ně hledají dočasné náhrady. Pokud by se tedy zaměstnanec vrátil z dovolené na dva měsíce, musel by se nějak znovu řešit jejich dočasný zástup, což by mohlo přinést více škody než užitku.

„Je to o flexibilitě pracovních sil. Musí to z toho pracovního hlediska a s ohledem na charakter práce a pozici jít. Ne každá žena má manažerskou funkci nebo je tak trochu svým pánem. Proto je to směrnice a není to povinné,” uvedl europoslanec.

Zdechovský: Věřím, že Česko žádné sankce nezavede

Zdechovský také odmítl informaci uvedenou rozhlasem, že pokud by muži nevystřídali ženu na rodičovské dovolené, mohla by se jim zkrátit doba čerpání rodičovského příspěvku.

Tomáš Zdechovský Foto: archiv europoslance