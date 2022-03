Zapojení uprchlíků drhne na češtině

Tři ukrajinské dívky Valeria, Sofia a Milada do Roháčovy přišly před sedmou hodinou a žádost podaly po 11. hodině. „Potom, co dostanete číslo, jsou tu dvě fronty. První na podání žádosti, druhá na výplatu pomoci. Uvnitř už jde všechno rychle, i když to dělají jen dva lidé,“ řekla Právu Valeria.

Do Čech jely šest dní z ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, jsou tu pátým dnem. Jeden z nich strávily registrací v Kongresovém centru. I zde jsou pobočky úřadu práce. „Po pravdě bylo tam tolik lidí, že jsme to vzdaly,“ řekla Valeria.

Středočeské úřady práce rozhodně nápor ukrajinských uprchlíků jako některé v Praze nezažívají. Například v Mladé Boleslavi v úterý dopoledne seděl před kancelářemi jen člen ochranky, jinak nikdo. Ve středu dopoledne se trousili lidé spíš jen v malých skupinkách na úřadu v Nymburku, podobné to bylo v Příbrami. Do práce se zatím uprchlíci, jichž na území středních Čech přišlo už několik desítek tisíc, zapojují pozvolna.

Zapojení uprchlíků do pracovního trhu není tak rychlé, jak si možná některé firmy, které by potřebovaly pracovní sílu, mohly na počátku myslet a jak to mohlo podle front před pracovními úřady vypadat. Struktura uprchlíků také pracovnímu trhu nenahrává. Polovinu tvoří děti, mezi dospělými jsou většinou jejich matky či babičky. Děti zatím nechodí do školek a škol a je potřeba je pohlídat.