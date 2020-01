Zakázka na e-shop známek za 400 milionů bez soutěže je podle zákona, tvrdí resort dopravy

Ve smlouvě uzavřené 8. ledna navíc chybí detailní rozpis toho, za co stát bude každý rok firmě platit, zadání zakázky, nabídka i seznam subdodavatelů, na což upozorňuje server Hlídač státu.

Zveřejněte prosím smlouvu, zadávací dokumentaci a plnou nabídku firmy, koho všeho jste oslovili a proč. Buďte transparentní a nechte veřejnost vaše tvrzení ověřit. Necháme to posoudit top cz odborníky na naše náklady. Děkujeme a čekáme. https://t.co/ooezEB8R9w

Je to právě elektronická dálniční známka, která má být jedním z největších úspěchů ministra dopravy Vladimíra Kremlíka.

„Výrazně pracujeme na tom, abychom dodrželi termín, aby od prvního ledna 2021 naši řidiči už jezdili s elektronickou dálniční známkou. Především všichni muži ví, jak je to ke konci roku, když musí vzít do ruky žiletku a líh. Výhoda bude i v tom, že si budete moct koupit známku třeba 1. března a bude vám platit 365 dní,“ řekl v prosinci Novinkám ministr s tím, že to bude jeden z největších úspěchů, které za ním zůstanou.