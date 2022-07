Zákaz zahalování ve školách může být pozitivní, tvrdí studie

„U studentek, které se zahalovaly, mohl mít zákaz zakrývání negativní vliv na ty, které na něm lpěly. Mohl je totiž vést k tomu, že přestaly chodit do školy. Zákaz však mohl mít i pozitivní vliv u studentek, jež byly nuceny zahalovat se nebo které kvůli tomu trpěly stigmatizací a diskriminací ve škole,“ řekl spoluautor studie, profesor Eric Maurin.

On a jeho kolegové provedli analýzu muslimek chodících do školy před rokem 1994, od tohoto roku do roku 2004 a poté.